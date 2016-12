Erdmannhausen Der Musikverein stimmt aufs große Fest ein

Die Kids spielten sich mit dem Lied „Lieber guter Nikolaus“ warm. Anschließend trugen die Talente den angelsächsischen Weihnachtsklassiker „Jingle Bells“ vor. „Das Stück macht ihnen Spaß“, erklärte Ralf Glock. Deshalb präsentierten die Kinder den Song als Zugabe auch gleich noch einmal. Das Publikum quittierte den Auftritt der Bläserklasse mit viel Applaus. Den hatten sich die Buben und Mädchen redlich verdient. Schließlich startete das Kooperationsprojekt zwischen Schule und Musikverein erst vor drei Monaten, wie der Dirigent der Gruppe erläuterte. Und weil der Auftritt bei einem Weihnachtsmarkt gut funktionierte, habe man sich entschlossen, auch beim Platzkonzert an Heiligabend aufzuspielen, sagte Ralf Glock.

Nach einer kurzen Umbaupause übernahmen dann die Teenies und die Aktiven des Musikvereins das Zepter. Unter der Leitung von Wolfgang Sachsenmaier unterhielten sie das Publikum unter anderem mit deutschsprachigen Liedern wie „Alle Jahre wieder“ und amerikanischen Standards wie „White Christmas“. Dabei schlugen sie je nach Stück mal eine feierlich-getragene, mal eine flottere Gangart ein. Besonders fulminant war die Version von „Feliz Navidad“, das die Musiker mit südamerikanischem Verve in einem ausgesprochen hörenswerten Arrangement vortrugen – inklusive einer mit einem Marschrhythmus unterlegten Passage. Genauso gut beherrschte die Kapelle nachdenkliches Material wie „Happy Xmas (war is over)“ aus der Feder von John Lennon. Stücke zum Mitsingen hatte man ebenfalls vorbereitet. Diese Möglichkeit nutzte das Publikum insbesondere bei „O Du Fröhliche“. Beendet wurde das verregnete, aber schöne Konzert des Musikvereins in bewährter Manier mit „Stille Nacht“.

Wobei die Besucher dann längst noch nicht den Heimweg antreten mussten. Sie konnten sich auch am Buffet eindecken, das mit belegten Broten, Brezeln, Schinkenschnecken und anderen Leckereien aufwartete. Dazu wurden Glühwein und Punsch ausgeschenkt. Das alles gab es gegen eine freiwillige Spende, die der Jugendarbeit des Vereins zugutekommt.