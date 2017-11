Erdmannhausen Der Groll ist verflogen

Nach einer Betriebsratsversammlung zur Zeit der Insolvenz sei man mit dem Bus zur Schlecker-Villa nach Ehingen gefahren und habe gestaunt, „was da so an Autos rumsteht“. Den „Patriarch“ habe sie aber nie persönlich kennengelernt, in 20 Jahren nicht. Ohne Abfindung und Auszahlung der Überstunden seien trotz aller Versprechen am Ende 25 000 Angestellte auf der Straße gestanden. „Das waren ja nicht nur die Verkäuferinnen, auch die Fahrer und Lagerarbeiter, die von einem Moment zum andern nichts mehr hatten.“ Für die ehemaligen Kollegen tue es ihr leid, so Bettina Meeh, da etliche immer noch nicht wieder in ein reguläres Arbeitsverhältnis gefunden haben. „Das finde ich schäbig, dass von denen keiner sein Geld gesehen hat.“

Insofern kann Bettina Meeh verstehen, dass sich viele über das milde Urteil gegen Anton Schlecker ärgern. Sie aber nicht: „Ich bin hier meine eigene Chefin, es macht Spaß, und ich unterhalte mich gerne über andere Dinge als über den Schlecker-Prozess.“ Zum Beispiel übers Wetter, das sich nicht zwischen Schneeregen und Sonnenschein entscheiden kann. Eines gibt die ehemalige Mitarbeiterin dann aber doch noch zu bedenken: „Jeder hat gewartet, dass er für seine Schandtaten bestraft wird. Ich frage mich schon, ob es nicht eine viel schlimmere Strafe ist, wenn die eigenen Kinder ins Gefängnis müssen. Da würde ich vor Scham im Boden versinken.“