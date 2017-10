Erdmannhausen Der Älteste fühlt sich gut aufgehoben

Von vielen Freunden habe er sich leider schon verabschieden müssen – weshalb er zurückgezogener lebe als früher, erzählt Joachim Enderle. Dabei bedeute ihm die Freundschaft als Wert im Leben am meisten. Ins Betreute Wohnen des Kleeblatt-Heims zog er vor 13 Jahren mit seiner Frau Erna, als diese Hilfe brauchte. Seit sie, mit der er mehr als 70 Jahre lang verheiratet war und zwei Töchter großzog – sowie im Jahr 2011 die Gnadenhochzeit feierte – , vor einigen Jahren starb, wohnt er alleine. „Ich bekomme immer das Mittagessen gebracht“, erzählt der freundliche Mann. Er schätze am Heim, dass es Menschen gebe, mit denen er sich unterhalten könne. Mittwochs nehme er immer an der Gymnastik teil. „Ich mache da alles mit, das ist gut für die Gelenke“, sagt er. Eine CD mit dem Radetzkymarsch habe er den Betreuerinnen gebrannt, um ein bisschen Musik beizusteuern. „Ich mag nicht die moderne hektische Musik, die nur vom Takt lebt, ich brauche Melodien“, erklärt der Operetten-Liebhaber, der gerne den Gesang von Rudolf Schock hört.

Langweilig wird dem ehemaligen Ministerialdirektor, der in Mainz für die Wasser- und Abwasserwirtschaft verantwortlich war, nie. Mit einem Elektro-Scooter, einer Art dreirädriger Motorroller, erkundet er die Umgebung. Außerdem widmet er sich seinen Memoiren, die er vor etwa 20 Jahren begonnen hat. „Damit meine Enkel und Urenkel wissen, was ich getan habe“, sagt der Mann, der 1914 in Riga geboren wurde, mit seinen Eltern während des Ersten Weltkriegs in Sibirien interniert wurde und dann später in Danzig studierte, um Bauingenieur zu werden. Im Zweiten Weltkrieg diente Enderich als Ausbilder in der Luftwaffe. „Ich hatte immer das Glück, in einem weichen Bett zu liegen“, sagt er und betont: „Es sollte nie wieder Krieg geben.“ Bitter war die Vertreibung aus Schlesien 1945, als das Haus beschlagnahmt wurde.