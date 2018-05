Erdmannhausen Das neue Kinderhaus schluckt zwei Hügel

Keine Medaille ohne Kehrseite: Während man sich in Erdmannhausen freut, schnell einen Standort für das neue, nötig gewordene Kinderhaus gefunden zu haben, müssen Gemeinderat, Verwaltung und vor allem die betroffenen Jugendlichen in einen sauren Apfel beißen. Denn durch den Kinderhaus-Neubau nahe der Halle auf der Schray, unterhalb vom Musikerheim, fällt ein Stückchen des Bike-Parks weg, den die Jugendlichen vor Jahren am Jugendhaus Calypso angelegt haben. Die sechs- bis 19-Jährigen haben damals nicht nur den Löwenanteil der Arbeiten selbst geleistet. Auch um die Finanzierung kümmerten sie sich. Rund 8000 der nötigen 12 000 Euro haben sie durch die Bewirtung von Veranstaltungen bereits in die Kasse gespült. Entstanden ist so ab dem Jahr 2009 ein Bike-Park, in dem man mit BMX-Rädern waghalsige Sprünge absolvieren kann.