Erdmannhausen Das Erlebte besser verarbeiten können

Landrat Haas zeichnete mit seinen Ausführungen ein Bild der Geehrten, die nach einer anfänglich unbeschwerten Kindheit, in den 60er Jahren schließlich selbst als Heimkind auf der Karlshöhe gelebt und somit Kenntnis über die damaligen Bedingungen und deren emotionalen Wirkung auf die Betroffenen habe. Er berichtete weiter, dass die junge Adelheid als „förderungswürdig auffiel“, der Realschulbesuch aber – und die dadurch erworbenen Impulse – Komplikationen nach sich gezogen hätten. Aus der an sich positiven Tatsache, dass Adelheid als erstes Heimkind dort die Mittelschule besuchen durfte, seien Probleme mit dem durchgeplanten Tagesablauf im Heim entstanden. Das Mädchen schließlich landete in der Isolation. „Doch Sie haben sich nicht in den Schmollwinkel zurückgezogen“, betonte Haas anerkennend und würdigte ihren Entschluss, die Erfahrungen mit anderen Betroffenen aufarbeiten zu wollen. „Sie haben mit großem persönlichen Einsatz zum Dialog zwischen den ehemaligen Heimkindern und der Karlshöhe beigetragen“, meinte Haas.

Feierlich und würdevoll begleitete ein Flötenquintett der PH Ludwigsburg die Zeremonie. Unter der Leitung der Erdmannhäuser Konzert-Flötistin Heidrun Bauer-Laukemann, überzeugten die Querflötistinnen mit herausragenden und geschmeidig-intensiven Interpretationen von Werken Boismortiers, Jean Philippe Rameaus sowie ausdrucksstarken Filmmusiktiteln.

Die Geehrte selbst versuchte mit einer feinfühligen Sensibilisierung ihr Auditorium mit den damaligen Emotionen in Berührung zu bringen und verdeutlichte so, wie das Erlebte bis heute nachwirkt. Mit leiser Empörung teilte sie ihre Wut darüber mit, dass Menschen fähig seien, anderen weiszumachen, deren Erlebnisse hätten nie stattgefunden. „Oder noch anmaßender: So können Sie gar nicht gefühlt haben!“

Sie sprach von den „ungelösten Themen, die Chancen in der Zukunft nachhaltig verbauen können“ und von den belastenden Gedanken der Kinder, „die immer sich die Schuld geben“. Ihr Engagement fasste sie so zusammen: „Es war der Mut über Missstände zu reden, über die keiner etwas wissen wollte.“