Erdmannhausen Das Brezelschlingen wird fleißig geübt

Erdmannhausen - Ein ganzes Jahr ist es nun her, dass das Brezelmuseum in Erdmannhausen seine Tore geöffnet hat. Das Museum, übrigens das weltweit einzige seiner Art, entstand um die alte Backstube von Familie Huober herum. Die Firma ist schon lange in größere Hallen umgezogen, doch seit einem Jahr können Besucher von nah und fern in die Vergangenheit und die Ursprünge des Global Players in Sachen Brezeln eintauchen. Das kleine Museum blickt auf ein geschäftiges Jahr zurück. Knapp 4000 Besucher, davon viele von außerhalb, haben das Museum im ersten Jahr besucht, und die Ausstellung entpuppte sich als beliebtes Ziel für Gruppenreisen.