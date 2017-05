Erdmannhausen Behörde prüft Widerspruch zu Lindenhof

Erdmannhausen - An der Marbacher Straße in Erdmannhausen wird weiter gebaggert. Die Erdarbeiten an dem umstrittenen Wohnquartier „Lindenhof“ haben begonnen (wir berichteten). Zwischen der Marbacher Straße und der Lindenstraße sollen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 20 Wohneinheiten entstehen.