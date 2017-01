Erdmannhausen Bau des neuen Sportplatzes zieht sich hin

Erdmannhausen - Der Bau eines Kunstrasenspielfelds am Sportgelände Herdweg steht in Erdmannhausen schon lange auf der Agenda. Bisher scheiterte die Umsetzung aber daran, dass der Gemeinde nicht alle dazu benötigten Grundstücke gehörten. Das hat sich nun geändert. Die Areale habe man noch im alten Jahr erworben, „jetzt wollen wir in die weiteren Planungen einsteigen“, informierte die Erdmannhäuser Bürgermeisterin Birgit Hannemann in der gestrigen Sitzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses. Und was die Planung angeht, so präsentierte die Verwaltung den Räten gleich eine kleine Planänderung, die sich um die Lage des Platzes dreht. Ursprünglich war das neue Spielfeld komplett unterhalb des bisherigen Sportplatzgeländes geplant. So hätte ein Eingriff in die dortige Böschung und Bepflanzung vermieden werden können. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass es bei dieser Variante ein Problem mit der Entwässerung des Platzes gegeben hätte. Außerdem hätte es wegen des enormen Höhenunterschiedes keine Möglichkeit gegeben, eine behindertengerechte Verbindung zum bestehenden Sportgelände herzustellen, erläuterte der Hauptamtsleiter Günter Sommer den Räten. Deshalb soll das Kunstrasenspielfeld nun parallel zu dem bestehenden Sportplatz realisiert werden. „So ist das Gefälle moderater, und wir würden das in den Griff bekommen.“