Erdmannhausen - Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 6.30 und 16.10 Uhr einen Mitsubishi zerkratzt und dabei einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet. Das Auto war auf einem Firmenparkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße in Erdmannhausen abgestellt. Der Täter zerkratzte an dem Wagen die Beifahrerseite. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Marbach unter der Telefonnummer 0 71 44 / 90 00 in Verbindung zu setzen.