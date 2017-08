Erdmannhausen Auch Kinder müssen die Seele baumeln lassen

Dabei hatte die Elterninitiative Erdmännchen in Kooperation mit dem Jugendhaus und dessen zehn ehrenamtlichen Helfern ein buntes Programm zusammengestellt. „Die Helfer bei uns sind auch Jugendhausbesucher, aber die sind eben schon etwas älter. Trotzdem hat sich jeder bei der Planung mit einer Idee eingebracht. So ist auch das Basteln von Trommeln als Aktivität entstanden“, erklärt Jugendhausleiterin Clara Strähle. Neben dem Bau von eigenen Instrumenten konnten die Kinder auch Mosaikplatten setzen, die am Ende zu einem Weg im Freizeitpark zusammengestellt wurden. „So lassen die Kinder etwas, was sie gemacht haben, hier im Jugendhaus, das ist eine tolle Sache“, sagt Clara Strähle. Generell konnte bei den zwei Tagen im Calypso jeder machen, wonach ihm der Sinn stand. „Es ist ein offenes Konzept. Natürlich haben wir Gruppen, die zum Beispiel zusammen essen und auch einen Ansprechpartner haben. Beim Spielen und Basteln darf sich dann aber jeder selbst heraussuchen, was er gern machen möchte.“ Da war dann auch mal Zeit für eine wilde Wasserschlacht auf der Wiese hinter dem Haus. Die Besucher rangierten dabei von vier Jahren bis zur vierten Klasse. Ein fester Punkt im Tagesablauf blieb am Ende des Tages das gemeinsame Abendessen.

Am dritten Tag des Ferienprogrammes stand dann aber ein Ausflug an. Das Ziel war der Lemberg, doch es ging nicht einfach nur darum, den Gipfel zu erklimmen. „Wir haben auch gegrillt und Waldspiele gemacht“, sagt Strähle. Die Kinder jedenfalls, waren die vollen drei Tage mit Feuereifer bei der Sache. Manch einer fand die Zeit, mehr als ein Instrument zu basteln.