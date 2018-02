Erdmannhausen Attacke auf Kapitänin Hannemann

Erdmannhausen - Sie hatte da so ein komisches Gefühl: Birgit Hannemann, Bürgermeisterin und Piratenkapitänin der Gemeinde Erdmannhausen, hatte vorsichtshalber den Schlüssel zum Rathaus versteckt. Mit Fernrohr ausgerüstet harrte sie in ihrem Büro der Dinge, die da auf sie zukommen. Und tatsächlich: Bienen, Hexen, Dinos, Feen und Roboter versammelten sich am Donnerstag in Scharen auf dem Vorplatz des Amtgebäudes. Bewaffnet mit Taschen und unterstützt von der Schildkrötendame Michaela Kramer erklingt lautstark der Kampfschrei: „Tirila – Tirila – Wir sind da!“