Erdmannhausen Anpacken für den Freizeitpark

Mit ungebremster Energie ist auch Gerhard Stoll am Werk. Er entfernt die Rinde von einem Baumstamm mit einem Reppel-eisen – nicht nur, damit die Laube, die aus mehreren solcher Stämme gebaut werden soll, schöner aussieht, erklärt er: „Wenn die Rinde dranbleibt, siedelt sich leichter Ungeziefer an, dann verrottet das Ganze zu schnell.“ Er ist heute der Mann fürs Grobe, ein paar Schritte weiter entfernt steht die Frau fürs Feine: Sandra Kubin hat eine Flex in der Hand und entfernt das, was mit dem Reppeleisen nicht abgegangen ist. Schön glatt sehen die Stämme jetzt aus. „Vorher habe ich noch nie mit so etwas gearbeitet“, berichtet sie. „Es ist toll, wenn man auch mal was Neues ausprobieren kann.“ Und was bringt einen dazu, neben Job und Familie noch etliche Samstage zu opfern? „Es sind ja unsere Kinder, die hier spielen“, sagt sie schlicht. Bevor ihr achtjähriger Sohn Daniel auf dem Gelände spielt, packt er aber selber mit an. Mit einem Rechen verteilt er gleichmäßig Erde, in die später noch Gras eingesät werden soll. Seine zwei Jahre jüngere Nachbarin Philine hilft dabei, ist aber nicht so richtig motiviert. Kein Wunder, es ist warm, und der Rechen ist schwer.