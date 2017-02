Erdmannhausen An der Kirchenfeldstraße fallen weitere Bäume

Zumindest mehrheitlich – bei einer Gegenstimme von Martina Glees-Brück (Grüne) – votierten das Gremium dafür, dem Gemeinderat zu empfehlen, die Unterbepflanzung auch im oberen Teil der Kirchenfeldstraße neu zu machen. Ursprünglich war nur der untere Bereich vorgesehen, wo bereits jetzt schon einige Bäume gefällt worden sind. „Aber oben ist es auch deutlich unschön“, meinte die Bürgermeisterin Birgit Hannemann. „Das ist wie eine Schlucht“, befand auch Uwe Ziegler (SPD). „Wir sollten überlegen, das gleich mitzumachen.“ Werner Unger (CDU) stimmte zu: „Wenn wir was machen, dann richtig und gleich komplett. Wenn wir jetzt also den Gehweg auf der kompletten Strecke sanieren, dann machen wir auch den Pflanzstreifen.“ Nur Martina Glees-Brück war nicht einverstanden: „Wir sollten erstmal machen, was wir beschlossen haben. Wir können nicht ständig alle Beschlüsse über den Haufen werfen.“ Das letzte Wort hat aber ohnehin der Gemeinderat. In seiner Sitzung am 2. März wird er voraussichtlich über den Pflanzstreifen entscheiden.