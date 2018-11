Im vergangenen Jahr haben sich einige fleißige OGV-Mitglieder erstmals um die weihnachtliche Deko auf dem Kreisel gekümmert und aus Palettenholz eine kleine Hütte gefertigt. Die wurde dieses Jahr dann um eine Krippe aus Schwartenbrettern erweitert. „So wollen wir sukzessive unser Weihnachtsdorf immer weiter ausbauen“, erklärt Sabine Roth die Idee der wachsenden Weihnachtsdekoration auf dem Kreisel. Ein Lob gibt es von der Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins in diesem Zusammenhang übrigens an die OGV-Jugendgruppe Sonnenkäfer. „Besonders die Jugendlichen haben fleißig am Weihnachtsdorf gewerkelt – unterstützt von einigen weiteren Helfern.“ (sl)