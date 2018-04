Erbstetten Ehemalige Gärtnerei in Flammen

Burgstetten-Erbstetten - Die Rauchschwaden waren noch bis nach Affalterbach und Erdmannhausen zu sehen: Ein Großbrand auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in Erbstetten hielt am Dienstagabend die Feuerwehren Burgstetten und Backnang in Atem. Als Anwohner gegen 19 Uhr auf den aktivierten Rauchmelder aufmerksam wurden, stieg bereits aus einem Anbau, in dem sich eine Hackschnitzelheizung befindet, Qualm auf. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften zum Löscheinsatz ausgerückt. Unter Zuhilfenahme einer Drehleiter aus Backnang sollte ein angrenzendes Wohnhaus geschützt werden. Letztlich wurde durch den Brand der Anbau sowie sechs Gewächshäuser, die derzeit nicht als solche, sondern eher als Lager, insbesondere auch für Hackschnitzel dienten, zerstört. Ein angrenzendes Haus wurde wohl auch durch Rauch und Löschwasser beschädigt. Nach derzeitigem Sachstand bleibt das Haus aber vermutlich bewohnbar.