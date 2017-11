Im Vorderbirkenhof ist am Donnerstag ein vermeintlicher Einbruch verhindert worden. Gegen 13.30 Uhr wurde ein Mann auf drei Personen in aufmerksam, die versuchten mit einer Leiter an ein Fenster des Nachbarhauses zu gelangen. Nachdem der aufmerksame Nachbar die drei Verdächtigen angesprochen hatte, ließen sie die Leiter zurück und flüchteten in Richtung des „Haus Steinheim“. Einer der Täter war etwa 170 Zentimeter groß, hatte lange, zu einem Zopf gebundene, braune Haare und war etwa 40 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet. Ein weiterer war ebenfalls circa 170 Zentimeter groß, vermutlich über 50 Jahre alt, trug dunkle Kleidung sowie eine dunkle Wollmütze. Der dritte Täter war etwa 30 Jahre alt, trug beige Handwerkerkleidung und hatte kurze, schwarze Haare. Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Steinheim unter der Telefonnummer 0 71 44 / 82 30 60, entgegen. red