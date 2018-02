Geschäftsführer Peter Steinmüller führte den CDU-Landtagsabgeordneten persönlich durch das mehrstöckige Gebäude und erläuterte das Bürokonzept oder auch die umfangreiche Gebäudetechnik. Zudem gewährte er einen Blick in die verschiedenen Abteilungen des Logistikdienstleisters. So wurde Fabian Gramling in der Trucking-Abteilung das Flottensteuerungssystem nähergebracht und im Bereich Airfreight gezeigt, wie viele Tonnen Luftfracht täglich aus der Schillerstadt abgewickelt werden. Fabian Gramling suchte dabei das Gespräch mit den Mitarbeitern und stellte viele Fragen – auch im Hinblick auf seine politische Tätigkeit. Abgerundet wurde der Besuch mit einem gemeinsamen Mittagessen im hauseigenen Betriebsrestaurant ATR/UM.