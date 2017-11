DRK Steinheim „Nimm den Fuß vom Gas“ – „das ist die Bremse“

Die Fahrer wurden gefordert, denn die Duroplast-Pappkameraden sind Zweitakter, haben eine ungewohnte Schaltung und der Benzinhahn muss manuell eingestellt werden.

Es gibt keine Sicherheitsgurte, machte aber nichts, da es sehr eng war. Flo musste aufpassen, dass er den Blinker nicht mit dem Knie betätigte. Es gibt keine Bremskraftverstärker, darum waren immer alle Insassen am Bremsvorgang beteiligt (Helmut: „Uwe nimm den Fuß vom Gas!“ – Uwe: „Das ist die Bremse“). Die Blinker mussten von Hand extra zurückgestellt werden („Lola mach den Blinker weg“).

Auf einem Parkplatz gab es Fahrerwechsel und eine Übung im Trabi anschieben. Wahrscheinlich waren wir an diesem Vormittag das meistfotografierte Motiv, sogar die Leipziger waren begeistert von unserer Kolonne.

Am Abend glaubten wir uns in die DDR zurückversetzt, es war in einem Lokal reserviert, dass die original Deko, Möbel und die Gerichte der Speisekarte aus dieser Zeit hatte. Ein kleines Highlight für die Herren war, dass Bier selber an unserem Tisch gezapft werden konnte (und wurde).

Am Montag praktizierten wir vor dem Leipziger Zoo, der sehenswert ist, nochmals Teamarbeit. Während Eri mit Unterstützung in der sehr langen Schlange anstand, ging Reiner zum Gruppenschalter, Isolde und Wolfi warteten an der noch zu öffnenden Kasse, die Restlichen gaben das Kommando weiter und durch den Einsatz von „Steffi 1“ kamen wir an sehr günstige Gruppenkarten und erfreuten noch eine ältere Dame, die dann nicht mehr so lange anstehen musste. Nach fünf Minuten Wartezeit waren wir im Zoo. Mancher staunte, wie schaffig und organisiert wir Schwaben und besonders das KBH-Team sind.

Wir haben viel gesehen, erlebt, gelacht und Team-Feeling in Leipzig und während der Bahnfahrten genossen. Auch der Sturm, der unsere Planung kurzfristig durcheinanderbrachte, konnte unsere Gruppe nicht bremsen.

Danke, dass ihr dabei gewesen seid, und Grüße an die Daheimgebliebenen. Von dieser Stelle aus ein dickes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben.