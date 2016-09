Kirchberg - Kirchberg Die wenigsten wissen, wie sie sich im Falle eines Notfalls beziehungsweise eines Unfalls verhalten sollen. Weglaufen ist nicht die Lösung, denn Erste Hilfe (EH) kann Leben retten. Anlässlich des Welt-Erste-Hilfe-Tages hat auch der DRK-Ortsvereins Kirchberg mit einem Infostand zwischen Rathaus und evangelischer Kirche auf die Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen oder auch im häuslichen Bereich hingewiesen.

Es ist wichtig, schon früh mit dem Abbau von Hemmschwellen und Ängsten zu beginnen, um ohne Bedenken die EH-Maßnahmen durchzuführen. Während es auf dem Rathausparkplatz verschiedene Informationsbroschüren und EH-Materialien zum Anschauen und Kaufen gab, hatten die Standbesucher hinter der Kirche die Möglichkeit, sich selbst an einer Erste-Hilfe-Puppe zu versuchen und Reanimierungsmaßnahmen durchzuführen. Auch ein Defibrillator stand den „Helfern“ zur Verfügung, der mit seinen Ansagen klare Anweisungen gab.

Vor allem die neu formierten Kirchberger Jugendrotkreuzler nutzen an diesem Vormittag die Gelegenheit, nicht nur den Erwachsenen ihre bereits erworbenen EH-Kenntnisse zum Besten zu geben und die eine oder andere Frage zu beantworten. Auch für die jüngeren Besucher gab es Erste Hilfe zum Anfassen, wenngleich der imaginäre Patient in Gestalt eines Teddybären verletzt am Boden lag.

Obwohl der Besuch des Infostandes anfänglich sehr schleppend anlief, war das DRK-Helfer-Team mit der Aktion zufrieden. Die gespendeten leckeren Kuchen konnten an den Mann oder die Frau gebracht werden und bei einem Tässchen Kaffee wurde vor allem bei den zahlreich erschienenen Gemeinderäten die kommunalpolitische Sommerpause für beendet erklärt. Allen Kuchenspenderinnen an dieser Stelle herzlichen Dank! Nachdem bei den meisten Leuten der letzte Erste-Hilfe-Kurs schon viele Jahre zurückliegt, wäre es nicht verkehrt, wenn die längst vergessenen Lektionen wieder einmal aufgefrischt werden würden. Wer Interesse an einem Erste-Hilfe-Kurs hat, kann sich beim 2. Vorsitzenden Michael Gintner nach dem nächsten Kurstermin erkundigen, Telefon 0 71 44 / 3 99 68.