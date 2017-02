DRK Oberstenfeld Kleines Jubiläum im Gebrauchtwarenladen in Oberstenfeld

Angelika Müller und Roswitha Brosi hatten zusammen mit Peter Münichsdorfner und Eberhard Baumgart vor mehr als fünf Jahren die Idee , einen Laden mit Artikeln aus zweiter Hand und unter dem Schutz einer kirchlichen Einrichtung aufzumachen, fanden dann beim Roten Kreuz Ortsverein Oberstenfeld Zustimmung und Unterschlupf. Sie betreiben jetzt immer noch unter deren Flagge ehrenamtlich den Brücke-Laden, dessen Angebot immer mehr zunimmt. So gibt es auch schon Stammkunden, die regelmäßig vorbeischauen. Selbst aus dem entfernten Backnang oder anderen Ortschaften kommt Kundschaft angereist, von Unterheinriet beispielsweise wöchentlich als Mitfahrer im „Tafelwagen“.

In drei großen Räumen eines gemieteten Hauses sind die gespendeten Gegenstände übersichtlich ausgestellt und in Regalen gelagert oder an Kleiderständern aufgehängt. Rund 15 Ehrenamtliche teilen sich die Arbeit im Ladengeschäft vom Entgegennehmen, Aussortieren, Einordnen und Bewerten bis zum Verkauf, bei dem wenigstens fünf der Frauen anwesend sind und jede einzelne davon für einen bestimmten Bereich zuständig ist. Aus dem Gewinn der Verkaufserlöse werden in Oberstenfeld und den Teilorten Sozialprojekte gefördert und unterstützt. So ist die „Brücke“ in ihrem fünfjährigen Bestehen zu einer einer beispielhaften Einrichtung geworden.

Bei trockenem Wetter werden viele Waren ins Freie gebracht und zur Schau gestellt. Am Wochenende und am Montag wurde das fünfjährige Bestehen der gemeinnützigen Einrichtung ein wenig gefeiert, auf das gesamte Sortiment der angebotenen Waren gab es einen Jubiläumsrabatt von 50 Prozent und für die Besucher Gegrilltes, Kaffee und Kuchen. Am Samstag besuchten neben Bürgermeister und einem Gemeinderat auch Vertreter des Roten Kreuzes die „Brücke“ und waren voll des Lobes über das erfolgreiche Bestehen des Gebrauchtwarenladens. -