DRK Erdmannhausen Das Rote Kreuz bedankt sich bei Mehrfachspendern

Wie in jedem Jahr fand an diesem ersten Blutspendentermin auch die Ehrung der Vielspender statt. Dieses Mal gab es neun Ehrungen für insgesamt 285 Blutspenden. Die Ehrungen wurden von Bürgermeisterin Birgit Hannemann und dem Vorsitzenden des Ortsvereins, Rudolf Holzwarth, vorgenommen. Beide gingen in ihren Ansprachen auf die Wichtigkeit der Blutspenden ein und dankten den Anwesenden recht herzlich.