Dienstagradler Wanderung auf einem Wasserfallsteig

Nach circa 200 Metern steilem Anstieg auf schmalen Pfaden erreichten wir die Hochebene, auf der wir teilweise dicht am Albtrauf entlang wanderten. Schön ist die Sicht vom Albtrauf auf Bad Urach, die Umgebung und auf die Burgruine Hohenurach. Entlang des Wasserfallsteiges gibt es zahlreiche Bänke und Liegstühle für Wanderer. Trotz des Wochentages waren viele Wanderer unterwegs und so alle Plätze besetzt, als wir kamen.

Die Laubfärbung der Bäume erinnerte an die berühmte Laubfärbung in Kanada, den Indian Summer. Wir erlebten einen goldenen Herbsttag in Bad Urach.

Nach circa drei Kilometern Wanderung auf der Hochebene vorbei am Fohlenhof des Gestüts Marbach begann der Abstieg durch den Wald zum Gütersteiner Wasserfall auf schmalen Natursteinpfaden. Auf steinigem Grund mussten wir sehr konzentriert absteigen, da man auch auf herumliegenden Laubblättern sehr schnell ins Rutschen kommt.

Wir waren froh, dass die schmalen Steinpfade trocken waren. Beim Gütersteiner Wasserfall bat Willi eine junge Wandersfrau, ein Gruppenfoto von uns zu machen. Nach weiteren circa 70 Metern Abstieg verließen wir den Wald und hatten einen schönen Ausblick ins Maisental. Über einen Feldweg erreichten wir beim Wanderparkplatz wieder unseren Ausgangspunkt.

Die Wanderung war für alle ein tolles Erlebnis. 2016 wurde der Uracher Wasserfallsteig als schönster Deutscher Wanderweg ausgezeichnet.

Im Garten der Gaststätte Maisentalstüble löschten wir unseren Durst. Der ein oder andere Magen meldete sich hungrig.

Hannes machte den Vorschlag, in der Vereinsgaststätte Erdmannhausen noch Schnitzel zu essen, da Dienstag Schnitzeltag ist. Wir stimmten zu und fuhren nach Erdmannhausen zum Abendessen.

Der Tourleiter war Helmut Püschel.