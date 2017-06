Die Freitagsreportage Upcycling – „meine kleine Mission“

Seit etwa acht Jahren geht Christine Löbner-Stark mit ihren upgecycleten Kleidungsstücken auf verschiedene Märkte. Genäht hat sie aber eigentlich schon immer – auch, wenn das, was sie tat, damals noch nicht Upcycling hieß. Zum einen wurde Christine Löbner-Stark das Schneidern quasi in die Wiege gelegt. Die Mutter hatte Schneiderin gelernt, die Großmutter väterlicherseits war Weißnäherin. Ihr Gesellenstück, einen Unterrock, hat die Enkelin heute in ihrem Treppenhaus drapiert.

Zum anderen war in Löbner-Starks Studentenzeiten in den 1970er Jahren das Geld knapp und die angehende Lehrerin begann, das bei ihrer Mutter Gelernte, umzusetzen. Auch als junge Lehrerin blieb der Erdmannhäuserin nicht viel, um in ihre Garderobe zu investieren. „Besonders gerne nähte ich mir weiße Blusen aus schönen Kopfkissenbezügen, die fand ich in der Volkshilfe Ludwigsburg.“

Heute bekommt sie viele Stoffe und gute Stücke, die aber nicht mehr getragen werden, von Freunden und Bekannten. Möglichst nach Farben sortiert, lagern die Teile im Regal des Nähzimmers. Auf dem Fenstersims wartet Faden in allen Farben auf seinen Einsatz an der Nähmaschine, auf der Kommode liegen hunderte von Knöpfen bereit.

Aus purem Spaß an der Freude, wie es die Erdmannhäuserin ausdrückt, entstehen auch heute noch schöne Dinge aus altem Leinen oder baumwollenen Kissenbezügen. Brötchen-Taschen zum Beispiel. Und einmal abgesehen vom Spaß an der Sache, bringt es „meine kleine Mission“ voran, so Christine Löbner-Stark. Nachhaltigkeit ist das Zauberwort. „Second Hand ist sinnvoll“, betont sie. Man denke nur an all die Zusatzstoffe, mit der neue Kleidung aufbereitet wird. Kaufe man die Stücke gebraucht, sei das kein Thema mehr.

Hinzu komme, dass viele Stücke schlicht viel zu schade zum Wegwerfen seien– einmal ganz davon abgesehen, dass Müll generell vermieden werden sollte. Dass durch ihr Upcycling neue Lieblingsteile entstehen, hat Christine Löbner-Stark mehr als nur einmal erlebt. „Irgendwann kommt immer irgendjemand, der genau auf dieses Kleidungsstück gewartet hat.“

Für sich selbst näht Christine Löbner-Stark nicht mehr so viel. Ihre drei Enkel kommen allerdings verstärkt in den Genuss, liebevoll upgecyclete Kleider zu tragen. Ebenso wie Freunde oder Bekannte. Wie es eben kommt, meint sie.

Wenn sie auf Märkte geht, transportiert die Erdmannhäuserin ihre Stücke in alten Koffern, die sie dann einfach für die Kunden aufklappt. Das – und ihre Kreationen – scheinen anzukommen. Zig Stirnbänder, Stulpen und andere Teile hat Löbner-Stark in den vergangenen Jahren verkauft. Wobei sie in Zukunft eher weniger auf Märkten unterwegs sein möchte. Zu viel Trubel und vor allem oftmals zu viel Ramsch um sie herum – das ist nicht ihr Ding. Vielleicht, so die Erdmannhäuserin, mache sie ja mal wieder einen Tag der offenen Tür wie im vergangenen Jahr – oder sie wagt sich doch noch an das Thema Internet und Online-Verkauf. Es käme zumindest ihrer kleinen Mission zu Gute . . .