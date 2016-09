Oberstenfeld - Die Rufe sind schon aus einiger Entfernung zu hören. „Toll, prima!“, schallt es etwa von der großen Wiese des Boxer-Klubs Oberstenfeld. Erste Überraschung: Die Worte klingen gar nicht wie eindringliche Hundekommandos. Bellen fast Fehlanzeige. Später wird Larissa Trick ihrem Boxer Fort Knox ein Stück Fleischwurst reichen – das Tier hat vieles richtig gemacht und sich das Leckerli verdient: „Fuß“, „Sitz“ und „Platz“ – Fort Knox macht seinem Namen alle Ehre: Er folgt aufs Wort und agiert zuverlässig. Ein echter Goldjunge eben.

Auffällig: Fort Knox blickt sein Frauchen während der Übung fortwährend an. Er wirkt einfach gut gelaunt und folgsam. „Genau so wollen wir unsere Tiere haben“, erklärt Hartmut Wiedmann, der mit seiner Frau Ina das Vorstandsduo des Boxer-Klubs bildet. Beide sind an diesem sonnigen Dienstagnachmittag zum Trainingsbeginn um 16.30 Uhr gekommen. Rund 20 Hundehalter haben sich eingefunden, um hier oben, in Neuwirtshaus, in Sichtweite zur Burg Lichtenberg, mit ihren Tieren eine gute Zeit zu verbringen.

Überhaupt gelten für Vierbeiner und Zweibeiner ähnliche Gesetze. Das fängt schon beim Aufwärmen an. Da wird miteinander gewalkt und gejoggt – Ina Wiedmann zieht an den Hinterbeinen ihrer Hündin Tamina. „Die Muskeln der Boxer werden mit der Zeit weicher“, erklärt Wiedmann, die schmunzelnd davon erzählt, dass sie mit einem Tier einmal im Monat zum Physiotherapeuten gehe. Wichtig ist, die Bedürfnisse des tierischen Freundes zu kennen: Hunde schwitzen nicht. Deshalb brauchen sie nach dem Training eine Cool-Down-Phase. Das wird nicht von jedem beachtet: „Manche Halter fahren auf eine Wiese, werfen 25-mal das Stöckchen und stecken ihre Hunde wieder in die Box, um heimzufahren“, schildert Hartmut Wiedmann das falsche Vorgehen.

Auf der Wiese herrscht inzwischen Hochbetrieb. Die etwa neun Wochen jungen Welpen Tosca und Zoë rempeln sich verspielt an. Boxer mögen es gerne etwas rustikaler, das zeichnet sich schon früh ab. „Wir wollen die jungen Hunde möglichst zeitig an ihre Umwelt gewöhnen“, sagt Ina Wiedmann. Zwischen der achten und der 16. Woche sei das Lernvermögen im prägenden ersten Halbjahr am größten. „Hunde müssen klare Vorstellungen haben, was richtig und falsch ist“, sagt Hartmut Wiedmann, der den Tieren eine „freudige Kooperation“ mit seinen Haltern vermitteln will. Trotz aller Lernerfolge gelte: Nur fünf Prozent des Hundeverhaltens ist durch Übungen steuerbar – der Rest ist von Trieben gesteuert oder – je nach Größe und Wesensart des Tieres – angeboren.

Auf der Wiese steht jetzt eine Hürde. Gimli vom Aufwind setzt zum Sprung an. Souverän meistert der Boxer das ein Meter hohe Hindernis. „Früher waren die Hürden aus Holz – es gab jedoch Verletzungen“, erklärt Hartmut Wiedmann. An der Plastikfolie hängenzubleiben, sei längst nicht so gefährlich. Neben dem Junghunde- und dem Alltagstrainings bereitet der Boxer-Klub Hunde auf Prüfungen im Leistungssport vor. Fährte, Unterordnung und Schutzdienst heißen die drei Stufen der Internationale Prüfungsordnung (IPO) bei steigendem Schwierigkeitsgrad.

Und warum ausgerechnet Boxer? Deren Schönheit erschließt sich ja nicht gerade jedem. Das weiß auch Ina Wiedmann. „Ein Boxer hat keine Schnauze, er hat ein Gesicht“, betont sie dagegen. Tatsächlich handele es sich um sehr sensible Tiere. Sie und ihr Mann halten selbst drei. Einer davon ist taub – Ina Wiedmann kommuniziert mit dem Tier in einer Gebärdensprache. Zwei Stunden spazieren die Widmanns mit ihren Boxern täglich. „Hunde brauchen Beschäftigung – sie sind keine Couch-Potatoes“, sagt Hartmut Widmann, der früher als Zeitungsredakteur gearbeitet hat und die Bewegung an der frischen Luft ebenso genießt wie die Tätigkeit in dem 51 Jahre alten Verein. Der Boxer-Club sei offen für andere Hundearten, er wolle den Haltern helfen, Freude an ihren Tieren zu entwickeln.

Später sitzen alle vor dem Vereinsheim, in dem viele Pokale stehen, und ruhen sich aus. Genug trainiert für heute!