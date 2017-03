Die Freitagsreportage Ein wahres Paradies für Schnäppchenjäger

Der Murrer Kinderkleidermarkt ist ein sogenannter Tischverkauf. Das bedeutet, jeder Verkäufer legt seine Ware selbst aus, verkauft sie auf eigene Rechnung und nimmt den Rest am Ende auch wieder mit. Eine andere Variante, die in der Region ebenso angeboten wird, ist der Nummernverkauf. Hier geben die Verkäufer ihre Ware, die sie mit Preisen und ihrer Verkäufernummer versehen haben, vor dem Markt ab. Alles wird von Helfern sortiert und verkauft. Am Ende wird dann abgerechnet und jeder Verkäufer holt seinen erzielten Erlös und den Rest der Waren wieder ab. Beide Versionen haben Vor- und Nachteile, dessen ist sich das Organisationsteam vom Murrer Kinderkleidermarkt durchaus bewusst. Beate Funk, Judith Krägelius, Nadine Biebl, Stefi Rapp und Diana Sailer haben im Frühjahr 2016 den Markt zum ersten Mal organisiert und ihn in dieser Variante von ihren Vorgängerinnen übernommen. „Wir haben bisher gute Erfahrungen gemacht und möchten deshalb diese Form beibehalten“, sagen die engagierten Frauen. Alle fünf haben selbst Kinder im Kleinkind- und Grundschulalter. Dass sie sich auf den Markt freuen und die Arbeit gerne tun, ist ihnen anzusehen.

Insgesamt 67 Tische haben Sportler der Karateabteilung des SGV Murr am Vorabend in nur sieben Minuten nach den Angaben des Organisationsteams aufgebaut. „Das haben wir auch von unseren Vorgängerinnen übernommen“, verrät Diana Sailer am Abend vor dem Markt. „Die Sportler trainieren abends und helfen uns danach ganz wunderbar.“ Für diese Kooperation geht ein Teil vom Erlös der Tischgebühren an den Verein. Im Prinzip gehen die gesamten Einnahmen als Spenden an Murrer Vereine oder Einrichtungen, keinen Cent behält das Team. „Im letzten Jahr haben wir insgesamt 600 Euro an drei Kindergärten im Ort gespendet“, sagt Diana Sailer. Wer vom diesjährigen Frühjahrsmarkt profitiert, sei noch nicht entschieden.