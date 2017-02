Die Freitagsreportage Die Störche zu Besuch bei den Löwen

Schon seit einigen Jahren organisiert Knorr mit dem FGH Fahrten der Störche zu den Löwen. Genauer gesagt zu den Rhein-Neckar-Löwen. Meist sind es Bundesligaspiele, heute Abend aber trifft der amtierende Deutsche Meister in der Champions League auf den dortigen Titelverteidiger KS Vive Kielce aus Polen. Beim Fußball wäre das also FC Bayern München gegen Real Madrid. „Wir freuen uns über die Resonanz und darüber, dass auch unser Bürgermeister Ralf Zimmermann heute mit dabei ist“, sagt Knorr in seiner Begrüßung kurz nach der Abfahrt.

Um 16.49 Uhr setzt sich der Bus in Bewegung, fast pünktlich. Etwa eineinhalb Stunden dauert die Fahrt, um 19 Uhr ist Anpfiff. Ein ordentlicher Zeitpuffer ist einkalkuliert. „Wir sind schon mal in einen solchen Stau geraten, dass wir erst zur zweiten Halbzeit in der Halle waren. Und Geld gab es damals keins zurück“, erzählt Willi Knorr mit einem Lächeln. Doch heute läuft außer ein wenig Feierabendverkehr rund um Heilbronn alles glatt. Bei früheren Fahrten hat der Bus auch schon in Hockenheim noch einen Halt eingelegt. „Doch jetzt machen wir es lieber so, dass sich jeder nach Ankunft am Bus nochmal stärken kann“, erklärt Knorr. Denn Verpflegung ist natürlich an Bord. „Ihr habt alle eine Preisliste bekommen. Jeder merkt sich, was er hatte. Auf der Rückfahrt gehe ich dann durch den Bus und kassiere“, sagt Knorr durchs Mikrofon. Der Erlös von Essen und Getränken fließt in die Jugendkasse.