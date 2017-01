Die Freitagsreportage Der große Traum vom Fliegen in Miniatur

Sind die Begriffe geklärt, ist der Umgang mit dem Material die eigentliche Herausforderung. „Es ist spannend zu sehen, welche Techniken funktionieren“, sagt Adolf Hochwimmer, der seit mehr als 50 Jahren angetrieben wird von der Frage, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Viel Zeit, in der sich der Modellbau grundlegend verändert hat. Waren es am Anfang noch schwere Flugmodelle aus Holz, hat inzwischen die ultraleichte Wabenbauweise Einzug gehalten bei den Modellfliegern.

Gewichtsreduktion ist ein großes Thema für die Modellflieger. Nur was leichter als 25 Kilogramm ist, darf auf dem heimischen Flugplatz starten. Adolf Hochwimmer schätzt, dass seine DC-3 – ein Holzbaukasten, der ihm mehr zufällig in die Hände fiel – am Ende zwischen 18 und 21 Kilo wiegen wird. „Je nachdem, wie aufwändig ich die Innenausstattung gestalte“, verrät der 74-Jährige. Und damit ist beileibe nicht nur der Motor gemeint. Details wie die Innenbeleuchtung und Sitzreihen sind nahezu Standard im Modellbau. Wer durch eines der kleinen Fenster blickt sollte sich aber nicht wundern, wenn er im Inneren sogar die Bordtoilette entdeckt.

Größer und trotzdem leichter wird die DC-3, die nur ein paar Häuser weiter in der Werkstatt von Matthias Entenmann entsteht, in der sogar die Griffe der Regale aus Propellerteilen bestehen. Der 29-Jährige gehört zum Vereinsnachwuchs, trotzdem ist der Industriemechaniker für die Tüftler eine wichtige Stütze. Ob Drehmaschine, Kaltschweißgerät oder 3D-Drucker – fertig Gekauftes gibt es bei Matthias Entenmann nicht. Eine eigenentwickelte Styroporfräse fertigt gerade die vorher in einem CAD-Programm entworfenen Teile seiner DC-3 an. Oft sitzen er und Otto Sieber zusammen an den Modellen. „Das kann dann auch schon mal Samstagmorgen werden“, erzählt Matthias Entenmann. Dass solche Treffen am frühen Freitagmittag beginnen, muss er nicht extra erwähnen. Neben einer ruhigen Hand sind Modellbauer auf verständnisvolle Familien angewiesen.

Otto Sieber wirft derweil noch einmal einen Blick in die Werkstatt, die einem Reinraum gleicht. Was er sieht, hat nichts mehr mit seinen Anfängen als Modellflieger zu tun. Als Kind, so berichtet er lachend, habe er einen Wurfsegler gebaut, der laut Plan etwa 40 Zentimeter groß sein sollte. „Das war mir zur klein.“ Sein etwa vier Meter großer Nachbau sah zwar gut aus, ist aber „zu Bruch gegangen“. Wenn die beiden DC-3 zu ihrem Jungfernflug aufbrechen, ist – trotz der nahezu ähnlichen Größe – nicht damit zu rechnen. Dann werden die drei gestandenen Männer und womöglich andere Vereinsmitglieder glücklich wie die Jungs von früher in den Himmel blicken und die Szene mit nur einem Wort kommentieren: „Geil!“