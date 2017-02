Die Freitagsreportage Bunter Haufen wiegt sich im Doppelschritt ins Mittelalter

Weil viele so dachten, wurde aus dem Projekt eine feste Einrichtung. Trotzdem gab es eine gewisse Fluktuation. Zwei Leute der ersten Stunde haben sich nach der Premiere auf dem Historischen Markt wieder verabschiedet, andere sind erst später auf den Geschmack gekommen und neu zur Gruppe gestoßen.

So hat sich an diesem Donnerstag eine ziemliche bunte Truppe aus bekannten und neuen Gesichtern in der Burgermühle eingefunden. Die Jüngsten sind in ihren Dreißigern, die Ältesten Mitte 60. In einem Stuhlkreis stellen sich alle vor. Jeder duzt den anderen. „So lässt es sich leichter kommunizieren und tanzen“, sagt der 67-jährige Hans-Wolfgang Bock schmunzelnd. Rosemarie Frank, die jetzt nur noch die Rose ist, erzählt beispielsweise, dass sie eine Kollegin von Hans-Wolfgang Bock an der Schule in Löchgau gewesen sei. Und sie mache mit, weil sie von Bock dazu gezwungen wurde, entrüstet sie sich augenzwinkernd. Michaela hat hingegen viel fürs Mittelalter übrig, das Verkleiden und das Tanzen bereiten ihr ebenfalls Freude. „Die Musik ist toll“, findet sie. Eine weitere Frau, die heute erstmals reinschnuppert, hatte dagegen bislang keinen Bezug zum Mittelalter. Im Blättle hat sie von dem Angebot gelesen und sich gedacht: Da schaue ich mal vorbei. Üblicherweise müsse man auch immer einen Tanzpartner zur Hand haben, hier sei das hingegen keine Voraussetzung. „Da geht es auch ohne“, sagt sie.

Zumindest braucht man keinen festen Partner, im Grunde tanzt jeder mit jedem. Deshalb fällt es auch nicht ins Gewicht, dass nur Gerhard Steffel-Frank die Fahnen des vermeintlich starken Geschlechts hochhält. Lediglich bei Camino Quatro, der Begleitband, handelt es sich um eine reine Männerriege. Hans-Wolfgang Bock gibt hier an der Pauke den Takt vor, während Wolfgang Kolassa gefühlvoll die Mandoline zupft und Claus Thöner gekonnt und kraftvoll in den Dudelsack bläst. Bei den Melodien und Tänzen orientieren sich alle unter anderem an den Aufzeichnungen von Thoinot Arbeau, der im 16. Jahrhundert lebte. „Er hat alle bekannten Tänze aufgeschrieben und auch die Noten dazu“, erklärt Bock. „Die Spielmänner selbst konnten im Mittelalter nicht schreiben und haben alles in der Familie weitergegeben.“ Folglich stammt das Material zwar aus dem Mittelalter, wurde aber eben erst in der Frühen Neuzeit aufgezeichnet.

Aus dem Repertoire von Thoinot Arbeau widmet sich die MAG-Gruppe heute drei Stücken. Zunächst ist ein „An Dro“ an der Reihe. Ein einfacher bretonischer Tanz, der in Frankreich sehr beliebt sei, wie Hans-Wolfgang Bock erläutert. Die Gruppe formiert sich in einem Kreis, wiegt erst in einem Doppelschritt nach links, dann nach rechts. Die nächste Stufe ist schon komplizierter. Die Schrittfolge bleibt zwar gleich, man hakelt sich aber mit den kleinen Fingern beim Nachbarn unter. Außerdem setzt die Musik ein. Hans-Wolfgang Bock und Co. ziehen das Tempo immer weiter an. Der eine oder andere bekommt Probleme, seine Füße zu ordnen. Dennoch strahlen fast alle, sind mit einem Heidenspaß bei der Sache. „Das ist zu schnell!“, ruft schließlich jemand – und der Kreis löst sich auf.

Beim zweiten Durchgang klappt es schon viel besser, obwohl nun noch mehr Koordinationsvermögen gefragt ist. Die Arme müssen nämlich auch mitgenommen werden.

Weiter geht es mit dem Rattenstampfer „Branle des Rats“, mit dem einst die nagenden Plagegeister vertrieben wurden. Hier wechseln die Tänzer mit ihren prächtigen Gewändern die Seiten, rauschen dabei in einer flüssigen Drehbewegung aneinander vorbei. Die Schuhe krachen auf den Boden, Camino spielen dazu mit viel Elan. Auf den Gesichtern lässt sich die Freude der MAG-Gruppe ablesen – bei ihrer musikalischen Zeitreise ins Mittelalter.