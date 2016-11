Marbach - Alle sind sie gekommen auf den Hermann-Mayer-Kunstrasenplatz in Marbach: Neymar Jr. vom FC Barcelona, Cristiano Ronaldo von Real Madrid. Unter Anleitung der Trainer passen sie sich hier den Ball zu, verbessern bei Übungen ihre fußballerische Finesse. Doch wer nun der Hysterie nahe ist, dem sei gesagt, dass in ihren Trikots natürlich nicht die Superstars selbst stecken. Dafür aber die, die ebenfalls gerne einmal ein solcher werden möchten. Genauer gesagt Jungen und Mädchen im Alter bis zu 14 Jahren, die am zweiten Fußball-Jugendcamp des FC Marbach teilnehmen. 40 Kinder sind das insgesamt, die allesamt der Spaß am Kicken eint. Sie kommen nicht nur vom gastgebenden FC, sondern auch vom GSV Erdmannhausen, SGV Freiberg oder SV Pattonville. Jeder, der Lust und Zeit hatte, konnte sich anmelden. Auch Spieler, die nicht im Verein sind. Mit dabei sind mit Silija-Leni Lohfink und Helena Korn auch zwei Mädchen. „Wir sind positiv überrascht über so viele Anmeldungen. Wir hatten mit der Hälfte gerechnet“, sagt FC-Jugendleiter Peter „Nick“ Roth, der das Camp mit seinem Stellvertreter Björn Schmidt sowie Vorgänger Michele Ianzano auf die Beine stellt.

Und das lohnt sich: Hoch her geht es zum Beispiel beim Zweikampftraining in einem Feld, abgesteckt mit Hütchen, die genauso bunt sind wie die Fußballschuhe der Kleinen. Klassischer Schwarz-Weiß-Look ist „out“, das sticht bei diesem Camp sofort ins Auge. Doch zurück zur Übung: Wer in dem abgesteckten Feld gegen den Kontrahenten den Ball behauptet und ihn zwischen zwei Hütchen hindurchspielt, holt für sein Team einen Punkt. So kommt es auch zur ein oder anderen – betont: fairen – Grätsche. Die Mannschaft, die innerhalb von vier Minuten erfolgreicher ist, gewinnt. Das birgt jetzt gerade Spannung, denn nachdem Linus und Dennis für ihre Teams punkteten, steht es 3:3. „Das nächste Tor entscheidet“, ruft Betreuer Dennis Kolder den Jungs zu. Und wieder ist es Teilnehmer Dennis, der für Team Blau trifft. Die Freude bei ihm und seinen Mitspielern über den 4:3-Sieg ist entsprechend groß.

Drei Tage lang jagen die Nachwuchsfußballer beim Jugendcamp dem Ball hinterher, jeweils sechs Stunden am Tag, unterbrochen von einer Pause mit einer warmen, stärkenden Mahlzeit im Jugendraum. „Nick“ Roth und die Vereinsvorsitzende Sibylle Wieland packen hier an, um die Nachwuchskicker zu sättigen. „Die Kinder sollen im Camp vor allem Spaß am Fußball haben. Hier haben sie in den Schulferien die Möglichkeit, intensiver und über einen längeren Zeitraum zu trainieren“, sagt Roth.

Es geht zur nächsten Station: dem Passspiel. „Sauberes Passen ist als Grundlage extrem wichtig“, weiß Sören Hengstberger, der wie seine Mitstreiter Dennis Kolder und Alex Miller in der A-Jugend des Vereins spielt und nun an den drei Tagen in den Herbstferien ehrenamtlich als Betreuer auf dem Fußballplatz steht. Nebenbei sind beziehungsweise waren die drei Jugendtrainer. „Versucht, den Ball flach zu passen. Nehmt den Oberkörper etwas nach vorne und spielt mit der Innenseite vom Fuß“, erklärt Hengstberger. Auch an seiner Station darf ein Wettkampf nicht fehlen: Es gewinnt das Duo, das in einer Minute durch zwei Hütchen hindurch die meisten Pässe zum Mitspieler spielt. Laut und sehr konzentriert zählen die Kicker mit, auch wenn sie sich im Ergebnis dann nicht ganz einig sind. Da wird auch mal geflunkert. Doch Hauptsache ist, dass die Pässe angekommen sind.

Konzentriert beschreibt auch die Atmosphäre in der Solarhalle neben der Stadionhalle am besten. Auch hier ist mit Manuel Neuer ein großer Name vertreten, wenn auch „nur“ auf dem Trikot von Teilnehmer Clemens. Das aber zeigt: Hier dreht sich alles um die Torhüter, oder neudeutsch: Torspieler. Auch der Trainer ist hier ein Hochkaräter, denn die zehn jungen Neuers trainiert Alexander Fuchs, selbst Torwart beim Verbandsligisten SGV Freiberg. „Ich möchte den Kids einfach Spaß am Torspiel vermitteln und ihnen zum Beispiel die Angst vor dem Ball nehmen oder davor, sich auf den Boden zu werfen“, meint der 19-Jährige. Die Kinder sollten lernen, dass die Torhüterposition eine besondere ist, dass man das Spiel von hinten leiten könne. „Und was müsst ihr als Keeper alles können?“, fragt Fuchs in die Runde. Die Antworten der Kinder kommen wie aus der Pistole geschossen: Abschläge, hechten, den Ball sicher fangen, ihn zur Seite fausten, die Abwehr koordinieren. „Und ihr müsst mutig sein, dürft ruhig schreien und brüllen“, erklärt Fuchs. Entsprechend vielseitig ist das Training. So absolvieren die Kinder einen Parcours, in dem sie über Stangen hüpfen, einen Ball parieren und diesen gezielt zum Mitspieler passen. Das ist gar nicht einfach, doch jedem Teilnehmer gelingt es, den Ablauf zu meistern.

Bevor die Mittagspause beginnt, wird aufs Tor geschossen. Elfmeterkönig heißt das Stichwort, bei dem alle Teilnehmer wie auf Kommando „Jaaa!“ schreien. Elfmeterkönig ist derjenige, der am längsten durchhält, ohne einen „Elfer“ zu verschießen. Und am Nachmittag folgt nach weiteren Trainingseinheiten ein Abschlussspiel gemeinsam mit den Torhütern. „Unser Ziel ist es, das Camp nun immer zweimal im Jahr anzubieten“, erklärt der Organisator Björn Schmidt. Werbung macht der FC dafür an Schulen und mit Plakaten. „Der Spaß steht natürlich absolut im Vordergrund“, meint er. Die steigende Teilnehmerzahl gegenüber der ersten Camp-Auflage im Mai und die Begeisterung der Kids zeigen, dass dies der richtige Weg zu sein scheint.