Die Abendsterne Sänger verzaubern ihr Publikum

Die katholische Kirche Sankt Maria in Freiberg erstrahlte durch eine wunderbare Licht- und Bühnentechnik von Steffen Lentmaier und ließ die Abendsterne leuchten, abgerundet mit einer perfekten Tontechnik von Patrick Fischer.

Mit Teelichtern zogen die Abendsterne in die Kirche ein und eröffneten mit „Halleluja“ das Konzert. „Es ist jedes Jahr für uns ein ganz besonderes Konzert, zum Abschluss des Jahres“, so Thalina Gerlich bei der Eröffnungsrede, die dann gemeinsam mit Jörg Thum durch das Programm führte. Es ist der Weihnachtszauber, der in der Luft liegt. Monika Wunder informierte über den Förderverein der Abendsterne und die Vorteile, die eine Mitgliedschaft mit sich bringt, wie etwa eine Platzreservierung, gerade für das Weihnachtskonzert.

Mit wunderbaren besinnlichen und stimmungsvollen Momenten leiteten die Abendsterne die schöne Weihnachtszeit ein. Sie begeisterten mit traditionellen Gospels, weihnachtlichen Popsongs, gefühlvollen Spirituals sowie beliebten deutschen Weihnachtsliedern. Jörg Thum begleitete seinen Chor am Piano. Auch die Musiker der Abendsterne-Band, Klaus Schneider und Matthias Käfer, waren mit von der Partie. Die Solisten Heidi Hafendörfer, Andrea Eichhorn und Michael Heger rundeten das Programm ab.

Stücke wie „Viva la Vida“, bei dem siebenstimmig gesungen wurde, oder ,,You raise me up“ mit dem fantastischen Gastsolisten Alex Krämer sorgten für musikalische Höhepunkte. Die Weihnachtslieder leitete Julia Meixner mit einem Weihnachtsgedicht ein. Stücke wie „Coming home for christmas“, „Mary’s Boy Child“ oder „Immer wenn es Weihnacht wird“ füllten die Kirche mit weihnachtlichen Klängen. Auch das bekannte Lied „Feliz Navidad“ lud zum Mitsingen sein. Vor allem aber die traditionellen Weihnachtslieder wie „Oh du fröhliche“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder „Hört der Engel helle Lieder“ bewegten so manchen Zuschauer zum Mitsingen und ließen die Herzen höher schlagen. Nach fast zwei Stunden Konzert beendeten die Abendsterne ihr Konzert mit „Der Segen“ und wünschten dem Publikum eine wunderschöne Weihnachtszeit. Vielleicht ist der ein oder andere Zuschauer ja auch wieder dabei, wenn es heißt „Night of Gospel Music“ in der Friedenskirche in Ludwigsburg am 6. Mai. Karten gibt es bereits im Internet unter der Adresse www.abendsterne.de zu erwerben.