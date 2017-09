Diakonische Bezirksstellen Hilfe für Bedürftige zum Schulstart

Marbach

Zahlreiche Kinder, die mittlerweile in die Schule gekommen sind, konnten über den Sommer mit Schulranzen, Turnbeuteln und sogar mit Schülerschreibtischen versorgt werden. Die Diakonischen Bezirksstellen in Ditzingen, Vaihingen, Bietigheim, Marbach und Ludwigsburg konnten mit ihrer zehnten „Aktion Schulstart“ in diesem Jahr wieder mehr als 328 Schulranzen und -taschen sowie 50 Schreibtische an Kinder aus insgesamt 220 Familien mit sehr niedrigem oder ohne Einkommen im ganzen Landkreis kostenfrei verteilen.