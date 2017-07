Berlin - Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries ist gegen ein festes Datum für das Verbot von Verbrennungsmotoren in Deutschland. Im Moment eine Jahreszahl wie 2040 festzulegen, sei weder sinnvoll noch zielführend, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die britische Regierung plant, Verbrennungsmotoren von 2040 an zu verbieten und ganz auf Elektroantriebe zu setzen. Zugleich äußerte Zypries Skepsis am Plan, bis 2020 eine Million E-Autos auf deutsche Straßen zu bringen. Diese Zielmarke sei "sehr ambitioniert".