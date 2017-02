Frankfurt/Main - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen die Beschäftigten in sechs Bundesländern morgen für mehr Geld auf die Straße gehen. Warnstreiks soll es nach Angaben der Gewerkschaft GEW in Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Berlin geben. Weil auch angestellte Lehrer an den Protesten teilnehmen, kommt es vermutlich zu zahlreichen Unterrichtsausfällen. Die Gewerkschaften fordern Verbesserungen von insgesamt sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt dies ab.