München/Berlin - Wegen der Jamaika-Verhandlungen auf Bundesebene verschiebt die CSU ihren Parteitag auf Mitte Dezember. Ursprünglich sollte der am 17. und 18. November in Nürnberg stattfinden. Als Ersatztermin ist in dem internen Schreiben, welches der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, das Wochenende 15. und 16. Dezember erwähnt. In Unionskreisen wird davon ausgegangen, dass sich die Jamaika-Sondierungsgespräche mehrere Wochen hinziehen könnten, möglicherweise sogar bis Mitte November.