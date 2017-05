Berlin - Angesichts der Affäre um Terrorverdacht in der Bundeswehr will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Streitkräfte umfassend reformieren. Die Bundeswehr müsse nach innen schauen, auf Führung und Werte, sagte sie nach einer Sondersitzung des Bundestags-Verteidigungsausschusses. Die Werte seien das Fundament der Bundeswehr. Von der Leyen kündigte unter anderem eine Überprüfung der Wehrdisziplinarordnung an. Auch Ausbildung und Erziehung innerhalb der Bundeswehr sollen überprüft werden.