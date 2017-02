Wiesbaden - Gegen den in Hessen verhafteten Terrorverdächtigen wird in seiner Heimat Tunesien wegen des Anschlags auf das Bardo-Museum in Tunis ermittelt. Der 36-Jährige soll an der Planung und Umsetzung des Anschlags beteiligt gewesen sein, bei dem 2015 mehr als 20 Touristen getötet worden waren. Deshalb gab es nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt auch ein Festnahmeersuchen der tunesischen Behörden. Der Mann soll einen Anschlag in Deutschland geplant haben, der aber nicht unmittelbar bevorstand.