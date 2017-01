Berlin - Nach den Warnstreiks von Geldboten in neun Bundesländern sind nach Angaben des Bankendachverbands Deutsche Kreditwirtschaft bislang keine Engpässe an Geldautomaten bekannt. Auszuschließen sei dies allerdings nicht, sagte eine Sprecherin der dpa. Sie bekräftigte, Banken und Sparkassen hätten sich auch mit Notfallplänen auf die Warnstreiks vorbereitet. Als Folge der ganztägigen Warnstreiks gestern war befürchtet worden, dass Geldautomaten in einigen Regionen vorübergehend die Scheine ausgehen.