Washington - Nach dem vorläufigen Scheitern seines Einreiseverbots vor Gericht erwägt Trump ein neu formuliertes Dekret. Eine Möglichkeit sei eine "brandneue" Anordnung, sagte Trump vor Reportern an Bord der Air Force One. Gleichzeitig haben Beamte in der vergangenen Woche bei Razzien mehrere Hundert Einwanderer ohne Aufenthaltspapiere festgenommen. Es sei die größte Aktion dieser Art seit Trumps Anordnung zum härteren Vorgehen gegen illegale Einwanderer, schreibt die "Washington Post" und beruft sich dabei auf die Einwanderungsbehörde.