Nürnberg - Für die Mehrheit der Deutschen wird Sicherheit immer wichtiger. 83 Prozent der Befragten in einer Umfrage zum Bedeutungswandel von Werten gaben an, dass Sicherheit in der aktuellen Zeit an Bedeutung gewinnt. Das waren sieben Punkte mehr als im Vorjahr. Lediglich zwei Prozent glauben, dass Sicherheit weniger wichtig wird. Jeweils knapp 60 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Werte Leistung, Vertrauen und Zuhause an Bedeutung gewinnen werden. Dies gab der Nürnberger GfK Verein bekannt.