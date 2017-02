Oberhausen - Trotz Kritik will der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim heute im Ruhrgebiet für die geplante Verfassungsreform in der Türkei werben. Die türkische Regierungspartei AKP erwartet bis zu 10 000 Menschen bei der Veranstaltung in Oberhausen. Die Polizei stellt sich auf Gegendemonstrationen vor der Halle ein. Yildirim will für die umstrittene Einführung eines Präsidialsystems werben - zwei Monate vor einer entsprechenden Volksabstimmung am 16. April.