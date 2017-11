Bonn - In Deutschland nehmen extreme Wetterereignisse zu. Im vergangenen Jahr rückte die Bundesrepublik auf dem Klima-Risiko-Index der Umweltschutzorganisation Germanwatch vom 64. auf den 42. Platz der am meisten betroffenen Staaten vor. 15 Menschen starben demnach durch Extremwetter wie Stürme und Überschwemmungen, der Schaden betrug etwa 3,5 Milliarden Euro. Die Zahlen wurden bei der Weltklimakonferenz in Bonn veröffentlicht. Platz 10 belegen die USA. Am stärksten betroffen sind arme Länder. An der Spitze der Liste stehen Haiti, Simbabwe, Fidschi, Sri Lanka und Vietnam.