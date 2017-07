Berlin - Vor dem Diesel-Gipfel an diesem Mittwoch hat sich der Steuerzahlerbund gegen staatliche Prämien oder Steuernachlässe für neue Diesel ausgesprochen. "Was nicht sein kann, ist, dass die Politik jetzt wieder mit Steuergeld winkt", sagte Reiner Holznagel, Präsident des Bunds der Steuerzahler, im Deutschlandfunk zu entsprechenden Vorschlägen unter anderem von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und seinem niedersächsischen Amtskollegen Stephan Weil. Hier sei die Automobilindustrie in der Pflicht.