Berlin - Nach seiner Freilassung in der Türkei wird der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner heute wieder in Deutschland erwartet. Sein Anwalt kündigte nach der Gerichtsentscheidung am Abend an, Steudtner würde mit dem nächstmöglichen Flug ausreisen. Unklar ist noch, wann genau sich Steudtner auf den Rückflug Richtung Deutschland macht. In seinem Heimatort Berlin soll das erste Flugzeug aus Istanbul um 9.35 Uhr am Flughafen Berlin-Tegel landen. Mehr als drei Monate hatte Steudtner unter Terrorverdacht in türkischer Haft gesessen, ehe er gestern ohne Auflagen aus der U-Haft freikam.