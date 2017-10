Istanbul - Nach mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft in der Türkei ist der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner wieder in Freiheit. Nach seiner Entlassung aus dem Hochsicherheitsgefängnis westlich von Istanbul sagte Steudtner, er sei allen sehr dankbar, die ihn rechtlich, diplomatisch und mit Solidarität unterstützt hätten. Ein Gericht in Istanbul hatte in der Nacht die Freilassung Steudtners ohne Auflagen beschlossen. Steudtners Partnerin Magdalena Freudenschuss zeigte sich "tief erleichtert".