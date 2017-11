Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für heute Abend die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen. Er will mit Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz über die Möglichkeiten einer Regierungsbildung sprechen. Nachdem die SPD zunächst den Gang in die Opposition beschlossen hatte, schließt sie nun eine Koalition mit der Union nicht mehr grundsätzlich aus. Zuletzt hatte aber das Ja in Brüssel von CSU-Agrarminister Christian Schmidt für die weitere Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat das Klima stark belastet.