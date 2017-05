Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach dem Bombenanschlag von Manchester den Opfern und Verletzten sein Mitgefühl ausgedrückt. Die Nachrichten über das mörderische Attentat erschütterten ihn, teilte Steinmeier mit. In Gedanken sei er bei den Opfern und Verletzten und auch bei denen, die um einen nahen Menschen trauerten oder fürchteten. "Wir sind dem britischen Volk in diesem tragischen Moment besonders verbunden." Mindestens 22 Menschen starben und 59 weitere wurden bei der Explosion am späten Abend bei einem Popkonzert verletzt. Unter den Opfern waren auch Kinder.