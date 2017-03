Vilshofen - Unter dem Jubel von mehreren Tausend Besuchern hat die SPD ihre Aschermittwochs-Kundgebung in Vilshofen begonnen. Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Österreichs Bundeskanzler Christian Kern zogen unter großem Applaus ins Festzelt ein. "Ich hab gelesen, die gefühlte Mehrheit sitzt in Passau. Ich glaube, die tatsächliche Mehrheit sitzt hier", sagte Schulz. Er spielte damit auf CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer an, der von "gefühlt" 10 000 Besuchern beim CSU-Aschermittwoch in Passau gesprochen hatte, obwohl dort nach offiziellen Angaben nur 4000 Menschen in die Halle passen.