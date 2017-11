München - Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer will seine Zukunftspläne in einer CSU-Vorstandssitzung am Abend bekanntgeben. "Ich bin ja mitten in einer Gesprächsreihe", sagte Seehofer vor Beginn einer Sitzung der CSU-Fraktion im Landtag in München. Er führe Gespräche so, dass er die Argumente ernst nehme und dann entscheide. Das sei ein Prozess, der erst am Abend kurz vor Beginn der CSU-Vorstandssitzung um 18.00 Uhr zu Ende sein werde. "Heute Abend wird alles klar sein", betonte er.