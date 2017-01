Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat den Populisten in Europa den Kampf angesagt. Die AfD sei "keine Alternative für Deutschland, sondern eine Schande für die Bundesrepublik", sagte er in seiner Nominierungsrede. Wer die freie Presse attackiere und von Lügenpresse spreche, wolle ein anderes Land, sagte Schulz. An die Nationalisten in Frankreich und den Niederlanden gerichtet sagte er: Wozu ein blinder Nationalismus führe, habe man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland gesehen. Die SPD sei ein Bollwerk gegen diesen wütenden Nationalismus.