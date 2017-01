Berlin - Sarah Joelle Jahnel ist aus dem Dschungelcamp geflogen. Die Ex-Teilnehmerin der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekam am Abend die wenigsten Stimmen der Zuschauer. "Ich habe es gewusst", kommentierte die 27-Jährige ihr Ausscheiden. Sängerin Fräulein Menke hatte am Donnerstagabend als erste das RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verlassen müssen. Damit sind noch zehn Teilnehmer in Ost-Australien. Sie spielen bis zum 28. Januar um den Titel "Dschungelkönig".